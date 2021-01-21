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أخبار العالم

أكثر من 100 قتيل وجريح.. أول تعليق من الرئيس العراقي على تفجيري وسط بغداد

الخميس 21/يناير/2021 - 12:56 م
أول تعليق من الرئيس
أول تعليق من الرئيس العراقي على تفجيري وسط بغداد
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قسم الخارجي
علق الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، على التفجير المزدوج الذي استهدف العاصمة بغداد.

وقال صالح عبر "تويتر"، إن "الانفجارين الإرهابيين ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكد سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة؛ وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام".

وأضاف: "نقف بحزم ضد هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا، ونسأل الله ان يتغمد الضحايا برحمته وأن يشفي الجرحى".

ولقي 28 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 73 آخرين جراء  تفجير انتحاري مزدوج استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد.

وحسب مصدر أمني فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد بواسطة أحزمة ناسفة .

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "المستقلة"، أصدرت وزارة الداخلية بيانان كشفت فيه عن التفاصيل الأولية للهجوم، مشيرة إلى أن الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله لمساعدته .

وأفادت عمليات بغداد بأن الانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية 

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن التفجيرين، كما لم تتضح بعد دوافع المنفذين.
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