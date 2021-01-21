ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

3.529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى الإمارات

الخميس 21/يناير/2021 - 01:41 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
Advertisements
أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 163,285 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3,529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 267,258 حالة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الاتحاد.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 766 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 3,901 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 239,322 حالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإمارات تسجل 1255 إصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات خلال 24 ساعة

الصحة الإماراتية تجري 155.176 فحص كورونا في 24 ساعة

بإجمالي 204369 حالة.. الإمارات تسجل 1506 إصابات جديدة بكورونا

الإمارات: 1856 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

قرقاش: منهجية الإمارات بشأن كورونا هي الضمان لنجاح مواجهة الفيروس

من فوق المنابر.. أئمة مساجد الإمارات يحثون المواطنين على تلقي لقاح كورونا

ترشيحاتنا

بعد تعرضها للتنمر.. إطلالة نور عمرو دياب تلفت الانتباه عبر إنستجرام

أخبار الفن.. أول ظهور لزوج ريهام عبد الغفور.. العمر الحقيقي لـ ياسمين صبري وعدد زيجاتها.. وزواج وانفصال إيناس مكي في 6 شهور

مصر تدين الهجومين الإرهابيين ببغداد: نقف إلى جانب العراق حكومة وشعبا

يقترب من 2 طن.. إحباط محاولة بيع تمثال أثري ضخم بالإسماعيلية

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

الأعلى للجامعات يكشف مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول.. بعد غد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور