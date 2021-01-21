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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورات تحاكي حرباً شاملة | تفاصيل

الخميس 21/يناير/2021 - 02:29 م
الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي يستعد لمناورات تحاكي حربا شاملة
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سمر صالح
قالت مصادر إسرائيلية لصحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق خلال فصل الصيف، ومن المتوقع ان تستمر بصورة متواصلة على مدار شهر، تحاكي حربا شاملة من قطاع غزة وحتى الساحة الشمالية.

وافادت "معاريف" العبرية ان الجيش الاسرائيلي يقول إن الهدف الأساسي من المناورات هو تدريب قواته، لكن هناك رسالة هامة يريد تمريرها الى حزب الله شمالا، والى السوريين في الشرق وبالطبع الى ايران في الدائرة البعيدة. وفي المناورات الكبيرة ستشارك القيادات الكبيرة في الجيش، بالتوازي مع الإدارة اليومية. في الوقت نفسه، ستجري أيضاً تدريبات عسكرية متنوعة في الميدان، تشمل تدريبات فرق وتدريبات مشتركة مع سلاح الجو. العديد من جنود الاحتياط من المتوقع ان يشاركوا بالمناورات.

وبعد مباحثات أجرتها القيادة العسكرية اتخذ قرار باقامة المناورات رغم الانتشار الكبير لفيروس كورونا، وتعتقد هيئة الأركان العامة للجيش الاسرائيلي ان لقاح كورونا سيقوم بالمهمة وسيؤدي لانخفاض الإصابات، وسيكون من الممكن تنفيذ تدريبات بهذا الحجم الضخم، والذي يشمل جنود احتياط بدون قيود.


وقالت "معاريف" ان التدريبات ستحاكي معركة متعددة الساحات في غزة والشمال وأيضا أمام إيران في الدائرة الثالثة. 

ويقول مسئول أمني بحسب الموقع، الجيش سيتمكن من فحص قدراته على الرد في عدة ساحات قتالية معا وهل يوجد للجيش الموارد الكافية لمواجهة عدة ساحات بالتوازي.
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