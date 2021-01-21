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اقتصاد

"تنمية التجارة الداخلية": ربع مليون معاملة بمكاتب السجل التجاري شهريًا

الخميس 21/يناير/2021 - 02:16 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلن الدكتور  إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين  ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مكتب السجل التجاري بمنطقة شمال القاهرة يعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا، ويضم 5 شبابيك لاستقبال العملاء وتخصيص ساحة انتظار داخل المكتب  لانتظار العملاء.

كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وأن متوسط عدد المعاملات داخل المكتب تتراوح من 200 الى 220 معاملة يوميًا، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات الخاصة بالسجل التجاري، كما أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألف الى 250 الف معاملة شهريًا.



وأكد "عشماوى"  أيضًا تفعيل 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حاليا  وهم  خدمات " الاستدلال ، والاستعلام ، وعدم الالتباس ، ومستخرج رسمي "، في إطار  تيسير الحصول على الخدمات ،كما أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من العام الجاري 2021  ،تقديم  أكثر  من 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلكترونيًا.


جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة ،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار  تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، برفقة المهندس وليد محمد رسمي، رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والإنتاج الحربي. 
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