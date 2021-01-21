وزير قطاع الأعمال: 1.5 مليار جنيه استثمارات في المحالج لإنتاج 4 ملايين قنطار قطن

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن وزارته تتولي إدارة استثمارات الدولة والإشراف على الشركات وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام، مضيفًا: وزارة المالية تمتلك الجانب المالي ونحن مفوضون بالإدارة".





وقال وزير قطاع الأعمال: "يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام".





وأضاف، خلال الجلسة العامة التي تشهد عرض الموقف الموقف التنفيذي من برنامج وزارته، أن اجمالي الاستثمارات في ملف المحالج بلغت 1.5 مليار جنيه لانتاج 4 ملايين قنطار قطن شعر.





وأوضح أن هدف الوزارة تحقيق التنافسية وعنصر القيمة المضافة بما يمكن مصر من تحقيق مكانة دولية إيجابية.





وقال وزير قطاع الاعمال العام: "نحاول إصلاح ما افتقدناه خلال 20 سنة ماضية وفقدنا خلال السنوات الماضية مكاننا في الأسواق العالمية"، موضحا أن إنشاء المحالج وتطويرها يستهدف تحقيق التنافسية والقيمة المضافة.