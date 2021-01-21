الصحة السعودية: شفاء كل الحالات المصابة بكورونا المتحور في المملكة

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الخميس، شفاء كافة الحالات المصابة بكورونا المتحور في المملكة، والتي تم الإعلان عنها سابقا.





وذكر مسؤول طبي بالصحة السعودية، في تصريح خاص لشبكة "العربية" أن الوزارة تقوم حاليا بإعادة جدولة مواعيد اللقاح الجديدة فقط.





أشار المسؤول بالصحة السعودية إلى أن هناك عدد من اللقاحات تحت الدراسة من قبل هيئة الغذاء والدواء.





وأكد المسؤول أن كل من حصل على الجرعة الأولى للقاح سيأخذ الثانية في موعدها.





وأضاف أن كميات اللقاحات الواردة تحدد مستوى عملية التوسع في بقية المناطق.





وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية قد أوضح على "تويتر" أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق.





وأضاف المتحدث: "يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق "صحتي". وإذا كان لديكم موعد "الجرعة الثانية" ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي".





وسجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عددا الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356775 حالة .





وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357337 حالة.



