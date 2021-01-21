مصرع مزارع أثناء محاولته تشغيل ماكينة ري زراعات بقنا

لقى مزارع مصرعه، متأثرًا بجروح وكسور تسببت فيها ماكينة ري، أثناء تشغيلها لرى الأرض بقرية الكرنك بطريق قنا الصحراوى الغربى.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد مصرع السيد رضوان عبدالمطلب 54 عاما، أثناء تشغيل ماكينة رى زراعات بقرية الكرنك، على الطريق الصحراوى الغربى.





تبين من المعاينة الأولية، أن ماكينة الرى، تسببت فى إصابة المزارع بجروح و كسور ، أثناء محاولته تشغيلها لرى الأرض، ما أدى إلى مصرعه.





من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة، إلى مشرحة مستشفى بهجوره المؤقت.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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