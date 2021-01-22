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كفر الشيخ تحارب البطالة بـ المشروعات الصغيرة.. يقدم دراسات الجدوى للمشروعات ويوفر التمويل.. والمحافظ: مولنا الشباب بـ 864 مليون جنيه ووفرنا 17 ألف فرصة عمل لهم

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
*مشروعك 
محافظ كفر الشيخ:
* مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة 
*إجمالي المشروعات المنفذة  بلغ 7463مشروعًا 

تشهد محافظة كفر الشيخ، إقبالًا من الشباب على إقامة مشروعات صغيرة، لتوفير فرص عمل وحياة ومعيشة كريمة لهم، بدلًا من انتظار فرص العمل الحكومية التي أصبحت شبه مستحيلة، ويقومون بالحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم من خلال برنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

من جانبه، كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي المبالغ المالية لتمويل مشروعات الشباب بـلغت نحو 864 مليون جنيه لتوفير17 ألفًا و220 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل7463مشروعًا بقيمة 864 مليون و638 ألفًا و41 جنيهًا بـ17 ألفا و220 فرصة عمل، تحت إشراف جمال ناصف، مدير إدارة مشروعك.
 
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الإسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقّتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيمًا أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة.

وأشار المحافظ إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

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