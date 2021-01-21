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أخبار العالم

بعد تفجيرات بغداد.. قرارات عاجلة لـ رئيس الوزراء العراقي

الخميس 21/يناير/2021 - 04:29 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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شيماء مصطفى
أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بإجراء تغييرات في الأجهزة الامنية المسؤولة بعد التفجير الإرهابي في ساحة الطيران.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن الكاظمي أمر بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولة بعد التفجيرين الارهابيين الذين أسفرا عن مقتل 32 مدنيًا وإصابة 110 آخرين.

وأشار إلى أهمية إجراء التغييرات بعيدا عن الضغوط والتأثيرات في العمل الأمني ورفض أي تدخل إطلاقًا.

ومن جانبه، قال مصدر أمني، اليوم الخميس، إن الكاظمي أعطى فرصة أخيرة للقيادات الأمنية خلال اجتماعه في قيادة عمليات بغداد، مؤكدًا أنه ألمح بالإقالات في حال حدوث أي خرق أمني جديد في العاصمة بغداد.

وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتكثيف الجهد الاستخباري وعدم التهاون مع أي معلومة أمنية ترد.
 
وشهدت العاصمة بغداد تفجيرين ارهابيين صباح اليوم الخميس، في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين.

وحسب مصدر أمني، فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد بواسطة أحزمة ناسفة.

وأفادت عمليات بغداد بأن الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية.
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