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تعليم

"صيدلة عين شمس" الأولى مصريا في تصنيف شنغهاي العالمي

الخميس 21/يناير/2021 - 05:13 م
كلية صيدلة جامعة
كلية صيدلة جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور خالد ابو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس ان الكلية حصلت علي المركز الاول علي الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات .

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وفي ذات السياق قال الدكتور عبد الناصر سنجاب الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة جامعة عين شمسان كلية الصيدلة لديها  مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره ضمن أحد 10 مراكز طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سياق خطة الوزارة لمشاركة الجامعات والمراكز البحثية في مصر في تقديم أبحاث تخدم المجتمع.

وأضاف عبد الناصر إن اختيار هذا الاسم للمركز لا يعني أن الهدف فقط هو اكتشاف دواء؛ لأن عملية اكتشاف الدواء عملية بالغة الصعوبة وطويلة المدى، ولا بد أن تتوافر لها اتفاقيات وبراءات اختراع وغيرها، لكن المتاح حاليا بالمركز هو تطوير المنتج وتحسين أدائه مثال جائحة كورونا استخدمنا منتجات كثيرة ليس متعارفًا عليها، ويجرى بداخله تحليل وقياس عينات لجميع الباحثين في مجال اكتشاف الدواء في مصر والعالم العربي. 

وتابع: نستخدم الكمبيوتر في أبحاث اكتشاف الدواء بوضع مركبات كيميائية مع إنزيمات والبروتينات وننتظر تفاعلها، وبعد هذه المرحلة نحدد نظريا أن تكون لها تأثير بيولوجي على السرطان أو في الالتهاب الكبدي، ونجري بعدها على المركبات إذا أثبتت فاعليتها وبعدها نجري تجارب على الفئران ونقوم على خدمة الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراة في المنطقة العربية بالكامل.
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