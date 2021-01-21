رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد الأعمال الإنشائية للبوابة الرئيسية وسور الجامعة

تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة ا لوادي الجديد ، الأعمال الانشائية التى تتم بالبوابة الرئيسية للجامعة بمقر الجامعة الجديد والتى تضم مبانى كليات الزراعة والطب البيطرى والتربية الرياضية والعلوم والاداب والطب البشرى ومبنى القياس والتقويم ومبنى المستشفى البيطرى وذلك برفقة المهندس احمد خليل مدير عام الإدارة العامة لشئون بالجامعة وعدد من مهندسى الشركات العاملة بالموقع.





وقال رئيس الجامعة، إن معدل الإنشاء يتم طبق المخطط الزمنى لانشاء البوابة الرئيسية للجامعة وسور الجامعة الذى يبلغ طوله 4000 متر كمرحلة اولى، مؤكدا أن التصميم المعمارى للبوابة الرئيسية بطراز يتناسب مع الطابع المعمارى والاثرى للمعابد الاثرية بالوادى الجديد وتضم البوابة الرئيسية بوابات لدخول السيارات والمركبات والمشاة ومدخلا خاصا لدخول الدراجات تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية دراجة لكل طالب.





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وأضاف رئيس الجامعة، أنه وجه الشركات العاملة بمنشآت الجامعة الجديدة بأهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية واتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات المنفذة .





وفى نهاية جولة رئيس الجامعة بمقر الجامعة الجديد وجه الشكر للشركات المنفذة للاعمال الانشائية بجامعة الوادى الجديد على ما يبذلونه من جهود لانهاء الاعمال الانشائية فى المواعيد المحددة والمقررة .





وفى سياق متصل استقبل رئيس جامعة الوادي الجديد بمكتبه لجنة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات المنفذة تمهيدا لاستقبال الأجهزة والمعدات الجاري توريدها من قِبَل وزارة الاتصالات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، حيث قامت اللجنة بمعاينة معامل الاختبارات الالكترونية، مما يفيد بجاهزية الجامعة لإجراء الاختبارات الإلكترونية، ومدى فاعلية الأنظمة الذكية بها.

واختتمت اللجنة زيارتها بمعاينة مشروع مبنى القياس والتقويم؛ وذلك لمعاينة الأعمال الجارية به ومدى جاهزيته، ووضع التطور المبدئي لاستقبال أجهزة الكمبيوتر للأسبقية الثانية بإجمالي 1000 جهاز مخصص لأعمال الاختبارات الالكترونية.



