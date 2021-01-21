دول أمريكا الجنوبية تستخدمه.. دواء للطفيليات يعالج عدوى كورونا

تُجرى حاليًا حوالي 70 دراسة في العالم تختبر علاج الكوفيد بالإيفرمكتين ، ويؤكد البروفيسور "نوفوستي" الدكتور سلوبودان يانكوفيتش، الصيدلاني في المركز السريري، " من أجل التأكد مما إذا كان يجب استخدام الإيفرمكتين في علاج أو الوقاية من مرض كوفيد، من الضروري نشر نتائج هذه الدراسات السريرية، ثم إجراء تقييمها النقدي.