فيضان يجتاح مخازن لقاح أوكسفورد ضد كورونا فى بريطانيا

تعرض مصنع في ويلز يضع لقاح أكسفورد - أسترازينيكا ضد فيروس كورونا في قوارير لـ "فيضان خفيف" أمس الأربعاء، لكن المصنع يعمل الآن كالمعتاد.





وضربت فيضانات الأربعاء أجزاء كثيرة من ويلز، بما في ذلك ريكسهام، شمال ويلز، بعد أن ضربت العاصفة "كريستوف" أجزاء من المملكة المتحدة.









والمصنع، الذي تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع أنه قد غمرته المياه في ريكسهام، هو مصنع تعبئة وإنهاء يأخذ اللقاح المنتج وهو قادر على إنتاج 300 مليون جرعة جاهزة للاستخدام سنويًا، لكنها تقع في منطقة صناعية قريبة من نهر دي.





ويقال إن النهر وصل الأربعاء، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.





وقال زعيم مجلس ريكسهام، مارك بريتشارد، إن أعمال الطوارئ قد تم تنفيذها في منطقة ريكسهام الصناعية للتأكد من عدم إتلاف إمدادات لقاح جامعة أكسفورد أسترا زينيكا.





وأضاف في تصريحات لراديو بي بي سي ويلز: "لقد تعرضنا لحادث في منطقة ريكسهام الصناعية، ويتم إنتاج لقاح أكسفورد هناك والمستودع حيث يتم تخزينه، ومن الواضح أنني لا أستطيع إخبارك بمكانه، ولكن كان علينا العمل في شراكة لجعل بالتأكيد لم نفقد التطعيمات في الفيضانات".





وتابع قائلا: "لقد كنت مستيقظًا طوال الليل ، إنه وقت صعب للغاية بالنسبة لنا".







