طاهر محمد طاهر يقلص الفارق لـ الأهلي أمام المقاولون العرب

قلص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفارق أمام ضيفه المقاولون العرب ، لتصبح النتيجة 1-2، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE"بمدينة السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .









سجل الهدف اللاعب طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 52 من زمن المباراة بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء لتعلن عن الهدف الاول للأهلي أمام المقاولون العرب .









وسجل الهدف الأول للمقاولون باسم علي فى الدقيقة 38 من زمن المباراة ، بعد تسديدة من الجانب الايمن تصطدم فى قدم ايمن اشرف وتغير اتجاه الكرة لتسكن شباك الحارس علي لطفي .







