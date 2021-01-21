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ديني

أزهري: جميع الرسائل السماوية تنهي عن الكذب ولا ترخص للزنا أو القتل

الخميس 21/يناير/2021 - 06:56 م
الدكتور عبد الشافي
الدكتور عبد الشافي الشيخ
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور عبد الشافي الشيخ، أحد علماء الأزهر الشريف، إن جميع الشرائع السماوية والرسالات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى بها قواسم مشتركة ولا تختلف سوى في التفاصيل وبعض التشريعات.

وأضاف "الشيخ"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن جميع الشرائع السماوية متفقة مع بعضها في الأخلاق.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن جميع الرسائل السماوية تنهي عن الكذب ولا ترخص للزنا أو القتل، مشددًا على أن الله سبحانه وتعالى أتى بالنبيين يصدقون بعضهم بعض، فيصدق المتأخر الأول، وهذا يعني أن رسالة الرسول محمد –صلى الله عليه وسلم- أتت مصدقة لكل رسالات السماء، والرسول –صلى الله عليه وسلم- أتى شاهدًا على الناس كافة، فالله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا".

وفي نفس الحلقة حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانجراف وراء مسميات الفئات ممن يطلقون على أنفسهم أنصار الله والسنة والسلفيين، متابعا: "تلاقى واحد يقولك احنا انصار الله أومال احنا أنصار مين، وشوية نصابين يقولك احنا السلفيين، أومال احنا مين كلنا سلفيين، علينا ألا نترك هؤلاء النصابين يشوهون صورة الإسلام".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أجمل نسب فى القرآن الكريم كله بعد الانتساب إلى الله عزو وجل، والإسلام، أعظم وأعلى فئة مؤمنة فى القرآن كانوا الفراعنة، مستشهدا بقول الله: "وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه"، وهذا دليل أن هناك غيره كثير، وتلاقى حد يطلع يقولك متقولش إننا فراعنة، ده شرف لأى حد،  حتى السحرة وقفوا ضد فرعون بعد إسلامهم".
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