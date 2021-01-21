أزهري: جميع الرسائل السماوية تنهي عن الكذب ولا ترخص للزنا أو القتل

قال الدكتور عبد الشافي الشيخ، أحد علماء الأزهر الشريف، إن جميع الشرائع السماوية والرسالات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى بها قواسم مشتركة ولا تختلف سوى في التفاصيل وبعض التشريعات.





وأضاف "الشيخ"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن جميع الشرائع السماوية متفقة مع بعضها في الأخلاق.





وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن جميع الرسائل السماوية تنهي عن الكذب ولا ترخص للزنا أو القتل، مشددًا على أن الله سبحانه وتعالى أتى بالنبيين يصدقون بعضهم بعض، فيصدق المتأخر الأول، وهذا يعني أن رسالة الرسول محمد –صلى الله عليه وسلم- أتت مصدقة لكل رسالات السماء، والرسول –صلى الله عليه وسلم- أتى شاهدًا على الناس كافة، فالله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا".





وفي نفس الحلقة حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانجراف وراء مسميات الفئات ممن يطلقون على أنفسهم أنصار الله والسنة والسلفيين، متابعا: "تلاقى واحد يقولك احنا انصار الله أومال احنا أنصار مين، وشوية نصابين يقولك احنا السلفيين، أومال احنا مين كلنا سلفيين، علينا ألا نترك هؤلاء النصابين يشوهون صورة الإسلام".



