بالمستندات كما انفرد صدى البلد.. لاعبو يد الزمالك يتقدمون بشكوى رسمية لـ الاتحاد





وأشار المصدر إلى أن بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة اليد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة اليد بسبب عدم حصول الفريق علي مستحقاتهم المتأخرة.





وأضاف المصدر أن الفريق أخذ أكثر من وعد بتوفير جزء من المستحقات المتأخرة، من اللجنة الثلاثية التي تدير النادي، لكن دون تنفيذ هذه الوعود.





وأكمل المصدر حديثه أن اللاعبين لديهم مستحقات متأخرة من موسم 2020/2019، تصل لنسبة 50 في المائة من نسبة العقود، وهذا بالإضافة إلي عدم الحصول علي مكافأة افريقيا وكذلك السوبر الإفريقي.





وأشار المصدر أن اللاعبين لم تصرف شهور (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020_ويناير 2021) ، وتوقف مجلس إدارة النادي عن سداد المستحقات المالية سواء دفعة مقدمة العقد أو الدفعات الشهرية.





وشدد المصدر على أن اللاعبين تواصلوا مع زملائهم المنضمين للمنتخب الوطني المشارك بمونديال كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفه البلاد حاليا ، وتم الاتفاق علي تقديم الشكاوي، بعد محاولات كثيرة لمقابلة اللواء عماد رئيس النادي أو المستشار هشام نائب رئيس نادي الزمالك، وباءت جميعا بالفشل ورفضت السكرتارية دخولهم لمقابلة مسؤولي النادي، وطلبت كتابة مذكرة ويتم عرضها علي المجلس، ما تسبب في حالة غضب واستياء شديدة من لاعبي فريق كرة اليد، ما تسبب في تقدم اللاعبين بالشكوي اليوم الخميس باتحاد كرة اليد لحفظ حقوقهم والتصعيد من أجل فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء.

كما انفرد "صدى البلد" أمس، بالكشف عن أزمة جديدة بفريق كرة اليد بالقلعة البيضاء، تقدم اليوم بالفعل بعض لاعبي فريق كرة اليد بشكوي رسمية للاتحاد.