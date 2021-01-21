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أخبار العالم

إدارة بايدن تقدم أول عرض إلى روسيا خاص بالأسلحة النووية

الخميس 21/يناير/2021 - 07:42 م
روسيا والولايات المتحدة
روسيا والولايات المتحدة الأمريكية
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محمد عثمان
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستعرض على روسيا تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية والنووية "ستارت 3" لمدة خمس سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين وصفتهما بـ "المطلعين" قولهما: "من الواضح أن معاهدة ستارت تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، والحفاظ عليها يكون منطقيا أكثر عندما تكون العلاقات مع روسيا تصادمية".

وكان أنتوني بلينكين، المرشح لمنصب وزير الخارجية في إدارة بايدن، أبلغ الكونجرس يوم الثلاثاء أن الإدارة ستسعى لتمديد المعاهدة، فيما أعلنت موسكو أنها ترحب بالخطوة.

من جهته، قال لويد أوستين، مرشح جو بايدن لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، إن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" مع روسيا يصب في مصلحة واشنطن.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على القدرات العسكرية التقليدية والنووية للولايات المتحدة من أجل "ردع روسيا."
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