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محافظات

أسرة بدوية: الرئيس السيسي منحنا الجنسية المصرية بعد معاناة ربع قرن

الخميس 21/يناير/2021 - 08:23 م
اسرة بدوية تشكر الرئيس
اسرة بدوية تشكر الرئيس السيسي: رفع عنا معاناة عمرها ربع قرن
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الشيخ عيد هليل وأسرته والشيخ سالم هليل بعد إنهاء جميع الإجراءات وحصولهم على المستندات الخاصة بمنحهم الجنسية المصرية والتي وافق على منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسرة البالغ عدد أفرادها 25 فردا من أبناء مدينة دهب بجنوب سيناء حيث كانوا يعيشون بلا هوية منذ 25 عاما.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للقيادة السياسية مشيرًا الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على منح الجنسية للأسرة المصرية والآن تم استخراج الأوراق والمستندات الدالة على ذلك ويستطيعون الآن ممارسة حياتهم الطبيعية مثلهم مثل أي مواطن مصري.

وأضاف المحافظ ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي جميع المواطنين المصريين بصفة عامة كل الرعاية، وبصفة خاصة لأبناء سيناء لما لهم من بطولات عظيمة سطرها التاريخ. 
 
من جانبه قدم الشيخ عيد هليل وشقيقه الشيخ سالم هليل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ساعدهم في الحصول على الجنسية المصرية بعد أن حرموا منها ربع قرن  بسبب خطأ غير مقصود، وقالت اسرة الشيخ خليل أن أبنائهم حرموا من أبسط حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والإسكان وغيرها من الخدمات التي يتمتع بها جميع المواطنين المصرين وأنهم الآن يستطيعون استرداد حقوقهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي

وقدمت الأسرة  الشكر أيضا  لمحافظ جنوب سيناء الذي منذ أن صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحهم الجنسية تابع معهم و استقبلهم بمكتبه وداوم المتابعة حتى تم انهائهم كافة الاوراق والمستندات الثبوتية واسترداد حقوقهم.

وفي سياق متصل قدمت اسرة  الشيخ هليل الشكر لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورجال الأمن بجنوب سيناء، و موظفي السجل المدني لما بذلوه من جهد وتعاون في سبيل إنهاء الإجراءات بسرعة ويسر.


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أسرة بدوية: الرئيس السيسي منحنا الجنسية المصرية بعد معاناة ربع قرن
أسرة بدوية: الرئيس السيسي منحنا الجنسية المصرية بعد معاناة ربع قرن
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