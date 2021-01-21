بكري للرئيس: أبناؤك في الحديد والصلب يوجهون إليك النداء لإنقاذ الشركة





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هناك محالات تتم لعرقلة مسيرة الشركة، مشيرا إلى انه يتم أيضا في عدد من الشركات الوطنية الأخرى لتصدير أزمات وتصفيتها.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الحديد والصلب لها دور خدمي لا يمكن انكاره، مطالبا الرئيس بالتدخل لإنقاذ تلك الشركة لأنها صناعة وطنية كبيرة.





وأشار بكري إلى أن ما يحدث صعب على نفوسنا وقلوبنا، مؤكدا أن التاريخ سيحاسب كل من تورط في تصفية مصنع الحديد والصلب وضرب الصناعة الوطنية.

وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره الحكم والمرجع الأساسي، قائلا إن أبناءك في الحديد والصلب ينتظرون قرارك ووجهوا إليك النداء بإنقاذ هذه الشركة العظيمة.