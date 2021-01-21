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أخبار البلد

الفلاحين: توجيهات السيسي بمشروع مستقبل مصر تدفع قطاع الزراعة للأمام

الخميس 21/يناير/2021 - 08:20 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير عوامل النجاح لمشروع مستقبل مصر يدفع القطاع الزراعي نحو التقدم والازدهار.


ولفت أبوصدام خلال تصريحات له اليوم، إلى أن مشروع مستقبل مصر يضيف للرقعة الزراعية المصرية نصف مليون فدان.

وأضاف أبوصدام أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا المشروع القومي يعكس مدي أهمية المشروع حيث أن مشروع مستقبل مصر يقع علي امتداد محور الضبعة شمالا بالقرب من الموانئ بما يقلل تكلفة نقل المنتجات الزراعية وتصديرها بالإضافة أن المشروع يعتبر نموذجا للزراعة الصديقة للبيئة ويوفر العديد من فرص العمل. 

وأشار "عبدالرحمن" إلى أن المشروع نموذج رائع  للزراعة المتطورة والري بالطرق الحديثة، مؤكدا أن المشروع سيساهم في تطوير محور الضبعة كونه مشروعا متكاملا زراعيا وصناعيا وتجاريا.

ونوه " نقيب الفلاحين"  إلي أن موقع المشروع بالقرب من المدن الزراعية الكبيرة التي تضم خيرة الفلاحين مع تمتعه بتربة زراعية مثالية يؤهله لأن يكون من أفضل المشاريع الزراعية في الأراضي المكشوفة بمصر.
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