سوريا تعود.. إحياء الأراضي الزراعية والسماح للمواطنين بالعودة إلى بيوتهم

عملت السلطات السورية على تأجير الممتلكات والأراضي الزراعية في ريف مدينة سراقب بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان .





وذكر المرصد السوري أن قيمة إيجار الدونم - " وحدة قياس الأرض في سوريا" - الواحد نحو 8 آلاف ليرة سورية، حيث بلغت المساحة المؤجرة أكثر من 4 آلاف دونم، تتوزع من أطراف مدينة سراقب بريف إدلب وصولًا إلى منطقة "الإيكاردا" على الحدود الإدارية مع محافظة حلب.





وتعتبر سراقب وريفها من المناطق الزراعية ذات الأرض الخصبة، تزرع فيها مختلف أنواع المزروعات الشتوية والصيفية، حيث كانت مصدرًا أساسيًا لدخل أصحابها.





وفي سياق اخر رصد المرصد السوري عودة أكثر من 40 عائلة من مهجري قرية ايب في ريف درعا الشمالي إلى منازلهم، بعد سنوات من نزوحهم في أرياف درعا والمخيمات في المنطقة.



