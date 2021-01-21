محافظ الشرقية: انتهاء 75% من الأعمال في نفق عرابي بتكلفة 100 مليون جنيه

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يوجد خطة لتطوير منيا القمح وكفر صقر، وأبو حماد، لافتا إلى أنه سيتم البدء قريبا في خطة تطوير كفر صقر.





وتابع محافظ الشرقية خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، سيتم بدأ العمل التجريبي لسير السيارات داخل نفق عرابي خلال شهر إبريل القادم، لافتا إلى أن النفق تصل تكلفته إلى 100 مليون جنيه.





وأضاف ممدوح غراب، نفق عرابي يساهم فى فك الاختناقات المرورية بالمنطقة وداخل المدينة، حيث يعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب المدينة، مضيفا أن نسبة الأعمال وصلت إلى 75 % ، وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق.