ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية: انتهاء 75% من الأعمال في نفق عرابي بتكلفة 100 مليون جنيه

الخميس 21/يناير/2021 - 09:37 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يوجد خطة لتطوير منيا القمح وكفر صقر، وأبو حماد، لافتا إلى أنه سيتم البدء قريبا في خطة تطوير كفر صقر.

وتابع محافظ الشرقية خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، سيتم بدأ العمل التجريبي لسير السيارات داخل نفق عرابي خلال شهر إبريل القادم، لافتا إلى أن النفق تصل تكلفته إلى 100 مليون جنيه.

وأضاف ممدوح غراب، نفق عرابي يساهم فى فك الاختناقات المرورية بالمنطقة وداخل المدينة، حيث يعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب المدينة، مضيفا أن نسبة الأعمال وصلت إلى 75 % ، وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز.. محافظ الشرقية يتفقد عددًا من المخابز البلدية

جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية على المخابز.. تفاصيل

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينة بلبيس

لن أسمح بتكسير الطرق مرة أخرى.. محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وتوسعة منزل كوبري شرويده

بتكلفة 16 مليون جنيه.. رصف وتطوير طريق العشة وشارع الشهيد طيار بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنفق عرابي بالزقازيق

ترشيحاتنا

هزة أرضية بقوة 5 ريختر بالمحافظات الساحلية

نلعب كل 3 أيام.. كلوب يوضح سبب استبعاد صلاح من التشكيل الأساسي لليفربول أمام بيرنلي

بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل

المقاولون العرب يكشف سر تراجع مستواه بالشوط الثاني وفوز الأهلي بثلاثية

عماد النحاس بعد هزيمة المقاولون بثلاثية: لا تطمع أمام الأهلي

القط عندي بيتكلم.. عاشق القطط يثير جدلًا على السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

نيشان يكشف عن هويته في الحلقة السابعة من برنامج The Masked Singer- إنت مين؟

بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل