عروس تطلب الطلاق في حفل الزفاف بسبب التورتة.. فيديو

لم تسر الأمور في مجراها الصحيح لعروسين في يوم زفافهما فقد تحولت أسعد لحظة في حياتهما إلى كابوس بعد أن قام العريس بضرب العروس بتورتة حفل الزفاف في وجهها.





وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن عددا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لعريس وعروس في حفل الزفاف وحدث موقف بينهما لثوان قلب الليلة رأسا على عقب، بسبب شكل التورتة.





انهار حفل زالزفاف بسبب خطأ بسيط حدث بين العروسين، ولكن يبدو أنهما فشلا في التعامل معه وتعامل العريس مع الموقف بعصبية مفرطة فقد قام بضربها وهما يقطعان تورتة الزفاف.





لم تتحمل العروس ما تعرضت له من إهانة أمام الجميع، فلم تنتظر انتهاء الليلة وطلبت الطلاق في قاعة الزفاف و لازالت ترتدي الفستان الأبيض، ورفضت تماما كل محاولات الصلح التي حاول الجميع إرضائها بها.