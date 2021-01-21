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رياضة

لعب 79 دقيقة.. بادجي يشارك في فوز أنقرة جوجو على قاسم باشا

الخميس 21/يناير/2021 - 09:08 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
شارك السنغالي أليو بادجي لاعب الأهلي المعار إلى أنقرة جوجو، في فوز فريقه مساء اليوم الخميس، على قاسم باشا، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري التركي.

وانتقل بادجي منذ ساعات لفريق أنقرة جوجو على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

وبدأ بادجي مواجهة الليلة أساسيا بعد انتقاله بساعات، ولعب 79 دقيقة في اللقاء قبل أن يستبدل، لكنه لم يسجل في أولى مشاركاته.

وفاز فريق بادجي بهدف نظيف، جاء عند الدقيقة 16، وسجله فلوران هاديرجيوناي بالخطأ في مرماه.

فوز أنقرة جوجو رفع رصيده إلى النقطة 18 في المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري التركي.

جدير بالذكر أن صفقة بادجي كلفت خزينة النادي التركي 200 ألف دولار.
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