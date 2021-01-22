حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 - 1 - 2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج وحظك اليوم وكشف خبير الأبراج محمود الشامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الجمعة الموافق 22-1-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.









برج الحمل

ضع مخاوفك جانبا حتى لو شعرت بضغوط أو برغبة للانفعال، ولا تخاطر بسمعتك حاذر أثارت المتاعب قد تشعر بالغضب والغيرة، كما أنك تشارك العائلة بمشاريع تحلم بتنفيذها وتفرح لتفهم الآخرين لك تحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل.





برج الثور

تقوى الحظوظ وفرص النجاح وتجد نفسك منتقلًا إلى مكان أخر أو في زيارة لأحد ما بإمكانك تجاوز العقد والخلافات شرط التحلي بالاعتدال والموضوعية، كما تنجح في الترويج لفكرة معينة فترة مناسبة للقيام برحلة عمل أو استجمام والانطلاق لمشروع جديد تظهر فرصة إيجابية تفرحك يتجاوب معك البعض.





برج الجوزاء

يتطلب منك المساعدة في تخليص معاملات تخص أحد الأقارب، عليك أن تبحث عن التسوية والتقارب في وجهات النظر ولا تهمل التفاصيل،

عليك أن تفهم الوضع بمنطق اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاح والأرباح، ولا ترتجل المواقف ولا تتكاسل، حضر جيدًا إلى عملك و أظهر إنفتاح على الآراء والأفكار المختلفة.





برج السرطان

تميل إلى المزاجيه والصراحة الجارحة وتزعج الآخرين بكلامك الجارح فاوض بهدوء وايجابية تفاديا لاثارة المزيد من المتاعب احترس، تتعرض لمزيد من الضغوط حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات لا تجازف على الإطلاق ، وخلال هذه الفترة لأنها سلبية وتحمل حزنا او خسارة من أسوأ أيام الشهر.





برج الاسد

يتحدث القمر عن أعباء وواجبات كثيرة، إنتبه إلى وضعك الصحي قد تحتاج إلى رعاية حدد الأولويات ولا تلتهى عن المستعجل، لا يفيدك التأخير عندك شوية تعب وقلق تبحث عن حلول إستراتيجية جديدة الوقت مناسب لإتباع أسلوب غذائي أو برنامج رياضي يلائمك قلق حول أحد الأحباء.





برج العذراء

تعيش لحظات مطمئنة يطمئن بالك وترفه عن نفسك مع الأصحاب والأحباب يوم رومانسى واجتماعى، وقلق حول أحد الأحباء أو أحد الأبناء كما لا تؤجل موعدا ولا تؤخر عملا كرر المحاولة ولا تضعف امام أى ضغط، وتتطور الأحداث بشكل ايجابى لا سيما على الصعيد العاطفى والشخصى من أفضل أيام الشهر.





برج الميزان

تبحث مواضيع عائلية وشخصية وربما تفكر بتغيير مكان الإقامة، عليك أن تحافظ على هدوئك فالضغوط الشخصية أو العائلية كثيرة لاتلق اللوم علي أحد، قد يحمل لك هذان اليومان توترا واضطرابا، رفه عن نفسك قد تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أو عطل منزلي من اثقل ايام الشهر.





برج العقرب

يناسبك تكثيف التحركات تعبر عن آرائك بحرية تامة حيث تنقذك سرعه البديه من المواقف المحرجة وتكون هذه الفترة فترة ايجابية، و قد تحصد ربحا طارئا من خلال توظيفات مالية ذكية ومعقوله وتزدهر نشاطاتك الاجتماعية وتحصل على جائزة أو تقدير أو تنويه تشجع.





برج القوس

الشغل يتحسن، والوضع المالى يتقدم، لكن لاتهمل معاملات طبية أو قانونية متعلقة بالوضع المالي، كما تنفعل حين يتعلق الأمر بمسائل مالية فمن الممكن أن تناقش عقد وقد يحاول أحدهم إقناعك بما أنت لست مقتنع به لذلك دقق في التفاصيل والرسوم والمخالفات والفواتير.





برج الجدي

فترة ممتازة للقيام بخطوة جريئة تعود إليك الحياة وتستعيد كامل نشاطك وتبادر إلى إتخاذ خطوة تتضح الرؤية وتتحمس لإتخاذ قرار مهم، إنقلاب كامل في المعطيات لصالحك تستعيد حيويتك وتظهر في الأفق هناك إنفراج وإنطلاق لمشروع جديد تفائل كى ترتقى أعلى الدرجات وتصعد سلم النجاح والازدهار .





برج الدلو

حاذر من الوقوع بمحيط الأفكار السيئة والسلبية تشعر بالحزن أو الإحباط قد تشكو من تراجع صحى أو معاناة عائلية، و تعانى من تراجع معنوى أو صحى تتأخر المعاملات وتفشل في إنهاء الواجبات قد تتعرض لتحديات من قبل الأقرباء أو الزملاء لا تختلق الخصومات إنها أقل أيام الشهر حظًا.





برج الحوت