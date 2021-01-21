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اعتزل الطب بعد حق ميت.. مؤلف الاختيار يتحدث عن نشأته وبدايته

الخميس 21/يناير/2021 - 09:55 م
الكاتب باهر دويدار
الكاتب باهر دويدار
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حمزة شعيب
قال الكاتب باهر دويدار، إنه عمل بالطب حتى عام 2015، لافتًا إلى أنه بدأ الكتابة في مسرح الجامعة وكانت مجرد هواية، قبل أن يصل إلى الاحتراف.

وأضاف باهر دويدار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه بعد عرض مسلسل "حق ميت" قرر التوقف عن ممارسة مهنة الطب، رغم أنه دخل كلية الطب بكامل إرادته.

وأوضح أن نشأته في محافظة بني سويف كان لها أثر كبير في كتاباته، مشيرا إلى أن الكتابة معتمدة دائما على المخزون المعرفي، وأن كل تجربة مر بها تركت لديه مخزون، لافتا إلى معرفته البصرية كانت معتمدة على التليفزيون فقط.

وأكد أنه يكتب من أجل الانبساط، وأنه لم يحلم يوما ما أن يكون سيناريست، ولكن بعد الاحتراف أصبح لديه طموح واضحة في المهنة، لافتًا إلى أن كتابة مسلسل "الاختيار" كان طلبا من شركة سينرجي.
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