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أخبار العالم

رئيس مخابرات أردوغان يفجر مفاجأة بشأن موقف بايدن من تركيا وصفقاتها العسكرية مع روسيا

الخميس 21/يناير/2021 - 09:45 م
على صالح
كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا مليئة بالصراعات والخلافات خلال إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، والتي تمحور الكثير منها حول شراء أنقرة لأنظمة دفاع جوي روسية، مدفوعةً بوقف واشنطن بيع صواريخ باتريوت لسنوات.

وبوجود إدارة جديدة في البيت الأبيض، قد يحدو تركيا الأمل في اتجاه جديد في السياسة الخارجية. 

ومع ذلك، قد لا تكون تركيا واحدة من أولئك الذين سوف يتمتعون بتغيير في العلاقات مع واشنطن، كما تشير التصريحات الأخيرة للمرشح وزير خارجية بايدن أنتوني بلينكن. 

واتهم الدبلوماسي الكبير الذي لم يتم تعيينه بعد تركيا بالتصرف بطريقة "غير مقبولة" لما يسمى بـ "الشريك الاستراتيجي" للولايات المتحدة كما أدلى بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 20 يناير.


وانتقد بلينكن على وجه التحديد قرار أنقرة شراء أنظمة دفاع جوي من روسيا. 

ويشير هذا إلى أن إدارة بايدن غير مهتمة بإنشاء مجموعة عمل مشتركة مع تركيا لتسوية الخلافات التي تدور حول شراء أنظمة S-400 الروسية، كما يعتقد حقي بيكين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية التركية.

ويقول بيكين: "بدأت إدارة بايدن تهدد تركيا علنًا حتى قبل أن تتولى مكاتبها".

وأحد الأشياء التي ستبقى على حالها في ظل فريق البيت الأبيض الجديد هو نيته استخدام العقوبات كأداة ضغط ضد تركيا. 

وفكر بلينكن في إمكانية توسيع العقوبات الحالية ضد تركيا بعد تحليل تأثيرها أثناء حديثه خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ. 

ويشدد بيكين على أن هذا النهج يدل على موقف الولايات المتحدة تجاه تركيا. 

وبحسبه ، تريد واشنطن طاعة لا جدال فيها من أنقرة ، حتى لو كانت على حساب المصالح الوطنية لتركيا.
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