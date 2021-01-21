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هيئة قناة السويس: تدشين 4 قاطرات جديدة بحمولة شد تصل إلى 70 طنا.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 10:31 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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محمود محسن
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه تم تدشين 4 قاطرات جديدة بحمولة شد تصل إلى 70 طنا وتم تدشينها في ترسانة بورسعيد مؤكدا أنه تم تدشينها جميعا بصناعة مصرية.

وأضاف ربيع خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه تم الإتفاق مع شركة صينية على إنشاء 5 قاطرات للاستفادة من التكنولوجية الموجودة حيث ستكون حمولة الشد تصل إلى 75 طنا.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تقوم بتأسيس جراجات بالمجرى الملاحي، وهي من ضمن خطة الهيئة لتطوير المجرى الملاحي، وذلك لإنقاذ احتمالية تعطل أي سفينة.

وأشار ربيع إلى أنه تم تطوير  16 نقطة مراقبة بطول القناة مؤكدا أن تلك النقط تحدد المسافات بين السفن والسرعة المحددة والعمل على حل المشاكل الموجودة بالسفن. 
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