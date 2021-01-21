أخبار الفن| نقابة الممثلين تبحث التصعيد ضد أي تجاوزات بحق الفنانين.. ريهام عبد الغفور تتعرض للتنمر.. ظهور خاص لـ درة وزوجها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

أكد الفنان محمد نجاتي أنه لن يخشى ما تعرض له من هجوم خلال الأيام الأيام الماضية بسبب تصريحاته عن أهمية دور الممثل في المجتمع وقيمة تأثيره وسط العامة





نشر هاني سعد، صورة تجمعه بزوجته الفنانة التونسية درة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع زوجها خلال كواليس تصوير حلقة برنامج "لايف مع الدوبلكس "الذي تقدمه الدمية " ابله فاهيتا".





شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





يعقد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جلسة مع عدد من الفنانين والسينمائيين لبحث الرد خلال الأيام المقبلة بعد ما وصفوه بـ تجاوز برلماني في حق الفن المصري.





نشرت المطربة أنغام صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة ناعمة، وتروج من خلالها لألبومها الجديد.