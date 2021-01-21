دا انتي شكلك أمه.. ريهام عبد الغفور تتعرض للتنمر بعد ظهورها مع زوجها

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع زوجها خلال كواليس تصوير حلقة برنامج "لايف مع الدوبلكس "الذي تقدمه الدمية " ابله فاهيتا".





وعلقت ريهام عبد الغفور على الصورة التي ظهرت بها مع زوجها قائلة "لأول مره جوزي يوافق إنه يجي معايا حاجة بتتصور لا وكمان يبقي قدام الكاميرا.. إستنونا يوم الجمعه مع أبله فاهيتا الساعة ١١ علي On TV".





وعلقت متابعه على الصورة قائلة " يخربيتك دا انتي شكلك امه مش مراته" لترد عليها ريهام عبد الغفور قائلة "ده من ذوقك يا أميرة".









وشاركت ريهام عبد الغفور مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.







