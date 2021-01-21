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فن

نقابة الممثلين تصعّد ضد تجاوز برلماني في حق الفنانين

الخميس 21/يناير/2021 - 08:32 م
أشرف زكي
أشرف زكي
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محمد نبيـل
يعقد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جلسة مع عدد من الفنانين والسينمائيين لبحث الرد خلال الأيام المقبلة بعد ما وصفوه بـ تجاوز برلماني في حق الفن المصري.

من جهته وجه رجل الصناعة محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تحية إجلال وتقدير لأهل الفن من الشعراء والأدباء والمفكرين، ولكل القوة الناعمة.

جاء ذلك تعقيبا على الخطاب الوارد من أشرف زكي، نقيب الممثلين، الذي عبر فيه عن رفضه لما بدر من النائب رياض عبد الستار تجاه أهل الفن.

وقال أبوالعينين خلال الجلسة العامة للبرلمان: هناك تراث حضاري لأهل الفن نعتز به جميعا، حقق مكانة كبيرة لمصر في المحيط الإقيليمي، وأهل القوة الناعمة في كل مكان لهم تقدير من كل مواطن مصري.

وتابع: المجلس يكن للفن كل الاحترام والدعم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لاستغلال الطاقات الإبداعية لأهل الفن.

وقدم وكيل المجلس الاعتذار لنقيب الممثلين عن الفهم الخاطئ لما قيل في المجلس، مؤكدا أنه سيتم التواصل لبناء نظرة مستقبلية طموحة لتحقق مصر مكانتها الثقافية.
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