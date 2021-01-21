الماكينات الألمانية تتعطل أمام سرعات الماتادور الإسباني بمونديال اليد

حقق المنتخب الإسباني لكرة اليد فوزا مثيرا أمام المانيا بنتيجة 32-28 في أولى جولات المنتخبين بالمجموعة الأولى على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ضمن منافسات الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021.





تعطلت الماكينات الألمانية أمام الماتادور الإسباني الذي اتسم أداؤه بالسرعات العالية وقوة التصويبات والدفاع المنظم وفشلت الخبرة الألمانية في التعامل مع المهارات الخاصة الإسبانية خاصة في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 16-13 لإسبانيا.





وعادت ألمانيا لتكشر عن أنيابها من جديد في الشوط الثاني وكان لها الغلبه والتقدم حتى الدقيقة 45 واستغل لاعبوها خبراتهم الكبيرة في غلق المساحات أمام السرعات الفائقة للمنتخب الإسباني حتى انتفض الأخير وعاد للمباراة سريعا ليحسمها لصالحه.





بهذه النتيجة ارتفع رصيد اسبانيا إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف المجر المتصدر بـ 6 نقاط بينما تجمد رصيد المانيا عند نقطتين.