دون وفيات.. البحرين تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن ‏تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 137 حالة لعمالة وافدة، و 158 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 10 حالات قادمة من الخارج.





كما رصدت الصحة البحرينية تعافي 354 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان الى 95594.





كما لم تسجل الوزارة البحرينية أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية جراء إصابتها بالفيروس المستجد ليظل إجمالي الوفيات في البلاد ثابتا عند 366 حالة.



