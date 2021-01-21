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أخبار العالم

دون وفيات.. البحرين تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:28 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن ‏تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم  137 حالة لعمالة وافدة، و 158 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 10 حالات قادمة من الخارج. 

كما رصدت الصحة البحرينية تعافي 354 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان الى 95594.

كما لم تسجل الوزارة البحرينية أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية جراء إصابتها بالفيروس المستجد ليظل إجمالي الوفيات في البلاد ثابتا عند 366 حالة.

كما تم إجراء 12310 فحوص خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات الى 2596967، بجانب حصول 144130 علي التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.
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