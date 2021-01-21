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معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة غرق الدلتا.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 11:47 م
غرق الدلتا
غرق الدلتا
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محمد القاضي
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد يهتم برصد الزلازل والكشف عن المياه الجوفية والثروات المعدنية.

وأضاف "القاضي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "لدينا 75 محطة لرصد الزلازل موزعة علي مختلف محافظات الجمهورية".

وأشار إلي أنه توجد بروتوكولات تعاون مع العديد من المؤسسات في الدولة كالثقافة والبترول، لافتا إلي أنه تم اكتشاف 10 نجوم جديدة وتم تسجيلها باسم مصر.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرق الدلتا شائعة يتم الترويج لها علي وسائل التواصل الاجتماعي.
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