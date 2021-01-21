أردوغان يواصل عدوانه.. قصف تركي على مدن سورية

يواصل النظام التركي اعتداءاته علي الاراضي العربية، وقصفت القوات التركية من قواعدها العسكرية في مناطق "درع الفرات"، منطقة الشهباء وسد الشهباء ومحيط بلدة مارع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان .





كما أكد المرصد السوري بأنه لم يتم رصد اي خسائر بشرية حتى الآن نتيجة هذا القصف الغاشم .





ويشار الي ان القوات الكردية كانت قصفت بالامس بقذائف الهاون، القاعدة العسكرية التركية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.





كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة محاور التماس مع الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة.





الأمر الذي دعا القوات التركية الي الرد بالمدفعية الثقيلة، في محيط بلدة تل رفعت وقرية حربل ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



