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حوادث

النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد مقابلات وظيفة معاون نيابة إدارية

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:30 ص
محكمة
محكمة
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جودت عيد
إعلنت النيابة الإدارية  مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2017‎ المتغيبين عن الحضور في المواعيد التي كانت محددة لهم. 

 وقالت النيابة أن المقابلات ستبدأ  اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ١٥ فبراير القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر. 

وأضافت النيابة انه للاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم علية ادخال الرقم القومي الخاص به
اضغط على هذا الرابط http://apsys.cloudapp.net/Incident/InterviewDate

وطلبت النيابة من الحضور عدد من الشروط أهمها 

١- على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة
٢- على كل متقدم ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به يوم المقابلة
٣- عند وجود أي خطأ بالبيانات يتم الرجوع الى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة ٦ أكتوبر‎‎. 
وكانت النيابة أعلنت عن فتح باب التقدم لخريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة دفعة ٢٠١٧، للالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية. 


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