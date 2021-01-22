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مرأة

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:15 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا لها خلال الأحتفال بعيد ميلادها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.


لفتت ياسمين صبري الأنظار في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الستان الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وقد حمل فستان ياسمين صبري في حفل عيد ميلادها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and Gabbana فيما بلغ سعره 2125 يورو بينما بعد الخصم وصل إلي 1487 يورو أي ما يقرب من 29 ألف جنيه مصري.

تزينت ياسمين صبري بمجوهرات فاخرة متناسقة مع إطلالتها، فيما أعتمدت على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها
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