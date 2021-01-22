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فن

ياسمين صبري تحتفل بـ عيد ميلادها.. شاهد

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:44 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهوره بصورة من احتفالها بـ عيد ميلادها  وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لـ تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ياسمين صبري فى الصورة وهى تطفئ شموع تورتة عيد الميلاد المكونة من 4 أدوار دائرية .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى :  عيد ميلاد سعيد يا ياسمين - كل سنة وانتي طيبة وبخير  - عقبال مليون سنة 


تحتفل الفنانة ياسمين صبرى بعيد ميلادها الـ 33 والتى قدمت عدد من الاعمال الفنية ولفتت الأنظار إليها بقوة لجمالها وموهبتها الفنية. 

وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الأولى من زوجها محمد وهو أحد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمسة سنوات زواج. 

وتزوجت ياسمين صبرى بعد ذلك من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة ولم يمر على زواجهما سوى عاما واحد حيث احتفلت بزفافها فى العام الماضى وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير عالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها جحيم فى الهند والديزل وفى الدراما مسلسل جبل الحلال وفرصة تانية. 
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