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توك شو

استشاري طب أطفال توضح أسباب بكاء الرضيع باستمرار وكيفية التصرف معه.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:43 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة هويدا أبو العلا ، استشاري طب الأطفال ، إن بكاء الأطفال في عمر الثلاث شهور فأقل ، يكون غرضه الأساسي التعبير عن احتياج معين ، منها الجوع والنوم والإحساس بالدفء والراحة ، مؤكدة أنها من أهم الاحتياجات في تلك الفترة .

وأضافت الدكتورة هويدا أبو العلا ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن تكيف الطفل في بطن أمه ، خلال مدة التسع أشهر ، يجعله يأخذ فترة طويلة لكي يعتاد ، على الضوء والأصوات ، وتغير درجات الحرارة.

وأكدت على أن الطفل في هذا العمر ، يحتاج للسكينة والهدوء ، ومن واجبات الأم أن تكون على دراية باحتياجات طفلها  ؛ لخلق نوع من التواصل بينهما في سن صغير .

وأكملت أن الغناء والأصوات المنتظمة ، من الأمور التي تهدئ من بكاء الطفل ، نظرا لـ  اعتياده ، على سماع صوت دقات قلب أمه المنتظم .

وأوضحت أن البكاء لدون الأسباب السابقة ، تشير لتعب أو شيء ملح ، أو للفت النظر ، أحيانا ، منوهة لعدم الالتفات للبكاء ما بعد سن السنة ، في حالة أن الطفل يريد شيء معين ، ويستخدم كوسيلة .

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