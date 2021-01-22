استشاري طب أطفال توضح أسباب بكاء الرضيع باستمرار وكيفية التصرف معه.. فيديو

قالت الدكتورة هويدا أبو العلا ، استشاري طب الأطفال ، إن بكاء الأطفال في عمر الثلاث شهور فأقل ، يكون غرضه الأساسي التعبير عن احتياج معين ، منها الجوع والنوم والإحساس بالدفء والراحة ، مؤكدة أنها من أهم الاحتياجات في تلك الفترة .





وأضافت الدكتورة هويدا أبو العلا ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن تكيف الطفل في بطن أمه ، خلال مدة التسع أشهر ، يجعله يأخذ فترة طويلة لكي يعتاد ، على الضوء والأصوات ، وتغير درجات الحرارة.





وأكدت على أن الطفل في هذا العمر ، يحتاج للسكينة والهدوء ، ومن واجبات الأم أن تكون على دراية باحتياجات طفلها ؛ لخلق نوع من التواصل بينهما في سن صغير .





وأكملت أن الغناء والأصوات المنتظمة ، من الأمور التي تهدئ من بكاء الطفل ، نظرا لـ اعتياده ، على سماع صوت دقات قلب أمه المنتظم .





وأوضحت أن البكاء لدون الأسباب السابقة ، تشير لتعب أو شيء ملح ، أو للفت النظر ، أحيانا ، منوهة لعدم الالتفات للبكاء ما بعد سن السنة ، في حالة أن الطفل يريد شيء معين ، ويستخدم كوسيلة .



