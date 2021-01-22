القوى العاملة: تعيين 58 شابًا والتفتيش على 302 منشأة بمطروح

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 58 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم إلى 172 طالب عمل.





وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر ديسمبر الماضي- أن المديرية قامت باستخراج 80 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وعقد 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 39 متدربًا .





وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 85 منشأة بنظام الدورى النهاري ، والقيام بـ 11 حملة ، وتحرير 18 محاضر سلامة وصحة مهنية ، والقيام بـندوتين توعية ، وفى مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 302 منشأة وتسجيل 20 مخالفة ، بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي .





أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا ، فقد قامت المديرية بصرف منحًا للرعاية الصحية لـ 67 عاملًا من المسجلين بالوحدة بإجمالى 40 ألف جنيه .







