ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: إلغاء الطلاق الشفوي عبث ولن يقلل نسبته.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:11 ص
علي جمعة: الغاء الطلاق
علي جمعة: الغاء الطلاق الشفوي "عبث" ولن يقلل نسبته
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "هل يقع الطلاق الشفوي حينما نطلقه بلفظه الصريح والصحيح ؟

وأجاب المفتي السابق، في لقاء تلفزيوني، أن الطلاق يقع لو قال الرجل لزوجته "أنتي طالق" لكن لو حرف في لفظ الطلاق، فيسأل عن نيته.

وتابع علي جمعة: من أساليب التحريف في لفظ الطلاق "أنتي طالئ" أو "أنتي تالئ" فبسؤاله لو كان قاصدا للطلاق وقع وإن لم يقصد فلا يقع، منوها أنه يسأل عن نيته عند تحريف لفظ الطلاق حتى لو حرفه إلى لغة قومه، كما يعتاد المصريون على لفظ "أنتي طالئ".

وذكر أن مصر لها الريادة في كل شئ، معلقا على وقوع الطلاق الشفوي، بأن القانون حكم هذه المسألة منذ سنوات عديدة، فالمادة الخامسة في القانون تنص على أنه إذا طلق الرجل زوجته شفويا ولم يوثق العقد في خلال 30 يوما يحكم عليه بالحبس.

وأوضح، أن مطالبات إلغاء الطلاق الشفوي بحجة تقليل نسب الطلاق كلام ليس على حقيقته، لأن نسب الطلاق الزائدة هي التي عند المأذون فعلا فهؤلاء ذهبوا للمأذون وبالتالي لن تقل نسبة الطلاق بالغاء الطلاق الشفوي، قائلا "هذا عبث".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد الجندي يعرض أول وثيقة زواج تشترط عدم وقوع الطلاق الشفوي ..فيديو

خالد الجندي: الطلاق الشفوي لا يقع

رد مقنع ومبسط.. الإفتاء تكشف موقفها من إلغاء الطلاق الشفوي.. فيديو

أول تعليق من المأذونين الشرعيين على ظاهرة اشتراط عدم وقوع الطلاق الشفوي

لو طلقها يقع .. أستاذ فقه: اشتراط عدم وقوع الطلاق الشفوي في عقد الزواج «باطل»

حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

جميلة عوض تدخل في "حرب أهلية " ضد يسرا لكشف أسرارها

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

هاجمه أثناء نومه.. عضة فأر تتسبب في نقل طفل عمره 18 شهرا لمستشفى

طفح يشبه الجدري المائي.. دراسة تحذر من علامات جديدة لـ فيروس كورونا

علي جمعة: إلغاء الطلاق الشفوي عبث ولن يقلل نسبته.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

بالأرز والفريك والبرغل.. طريقة عمل الحمام للشيف شربيني بـ 3 وصفات

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار جديدة لـ سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021.. صور