تعرف على الشيخ الذي قرأ في أول صلاة تنقلها الإذاعة من مسجد الحسين

تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد، الشيخ عبد العزيز علي فرج، أحد قراء الإذاعة المصرية، ويعتبر أول من قرأ القرآن الكريم في أول صلاة فجر تنقلها الإذاعة المصرية من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.





ولد الشيخ عبد العزيز علي فرج في 22 يناير 1927م بقرية ميت الوسطى مركز الباجور محافظة المنوفية.





حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وتعلم القراءات على يد الشيخ أحمد الاشموني، وولد كفيفا، ولم تمنعه إعاقته من حفظ وإجادة وقراءة القرآن الكريم.





انتقل الشيخ عبد العزيز علي فرج، للسكن في منطقة حكر أبو دومة في شبرا في القاهرة، واشتغل بقراءة القرآن الكريم في الإذاعة المصرية وفي المساجد وفي المناسبات المختلفة.





وسجل علي فرج، عدد من السور والابتهالات بصوته. تزوج وبعدها انتقل إلى شارع الجسر في شبرا في القاهرة، وكان يذهب يوميا للقاء الفقهاء والقارئين والمبتهلين في مقهى الفقهاء في شلرع أبو العلا في القاهرة.





تقدم الشيخ عبد العزيز علي فرج، إلى الإذاعة المصرية عام 1962 ، وكان عدد المتقدمين وقتها 170 قارئ، لم يقبل منهم إلا أربعة منهم الشيخ عبد العزيز علي فرج.



