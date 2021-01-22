فريق رجال الطائرة بالأهلي يواجه القناة اليوم في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، أمام نظيره فريق القناة، في إطار منافسات بطولة الدوري.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.





وشهد مران الفريق الأخير، اهتماما كبيرا من جانب محمد مصيلحي المدير الفني بالتركيز على دقة الإرسال والإعداد والضربات القوية من اجل الظهور بشكل مميز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها الفريق في البطولة.



