ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فريق رجال الطائرة بالأهلي يواجه القناة اليوم في الدوري

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:03 م
طائرة الأهلي رجال
طائرة الأهلي رجال
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، أمام نظيره فريق القناة، في إطار منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وشهد مران الفريق الأخير، اهتماما كبيرا من جانب محمد مصيلحي المدير الفني بالتركيز على دقة الإرسال والإعداد والضربات القوية من اجل الظهور بشكل مميز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها الفريق في البطولة.

وكان الفريق قد نجح في الفوز على القناة في لقاء الذهاب بثلاثة أشواط نظيفة ، فيما حقق الفوز في الجولة الماضية على بتروجيت بنفس النتيجة.
Advertisements
Advertisements

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

اليوم.. الأهلي يعرض الفيلم الوثائقي سر التاسعة عبر صفحاته الرسمية

أخبار الرياضة.. أحمد مجاهد يكشف سر تخفيض عقوبة الشناوي.. أشرف صبحي يعلن قرب تعديل قانون الرياضة

مدحت شلبي عن موسيماني: متكبر وعنيد ودمر شريف وبواليا

تعليق ناري من خالد الغندور على تصريحات أحمد مجاهد حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي

رفضه الأهلي من قبل.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن صفقة انضمام بواليا للفريق

مونديال اليد.. موعد مباراة مصر ضد بيلاروسيا والقناة الناقلة

عقب تصريحات محمد الطويلة لصدى البلد.. عثمان يطالب بعقد جلسة لحل أزمة الإسماعيلي

خالد بيومي يعلق على خسارة ليفربول أمام بيرنلي

مدحت شلبي: ديون الزمالك 70 مليون جنيه من المجلس السابق

نجم الزمالك السابق: الأهلي سفير الكرة المصرية والإفريقية فى مونديال الأندية

نجم الدحيل القطري لـ صدى البلد: الفوز على الأهلي ليس مستحيلا.. وهدفنا التتويج بمونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي