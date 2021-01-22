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اقتصاد

المقاولون العرب تتولى تطوير مصنع 6 في غزل المحلة .. تفاصيل

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:07 م
تطوير صناعة الغزل
تطوير صناعة الغزل و النسيج
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة المقاولون العرب عن فوزها بمشروع تطوير مصنع 6 بشركة مصر للغزل و النسيج بالمحلة الكبرى ، التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والذى تبلغ مساحته 20 ألف متر .


ومن جانبه قال المهندس سيد فاروق ،رئيس مجلس ادارة الشركة تطوير مصنع 6 بشركة الغزل يأتى في إطار جهود الدولة لاعادة هيكلة صناعة الغزل والنسيج فى مصر ورفع تنافسيتها محليا و عالميا.

وأضاف فاروق، أن مبنى المصنع يتكون من دورين أرضى وعلوى وتشمل أعمال التطوير، الأعمال المدنية حيث يتم تأهيل الكمرات الدائرية الحاملة للسقف الخرسانى والحوائط والأرضيات ومجارى الهواء أسفل الماكينات وعمل بلاطات خرسانية بكامل المسطح.

تابع: "تشمل اعمال التطوير إحلال وإنشاء عدد 6 محطات ترطيب هواء بمساحة متوسطة 1000 متر مربع وأعمال حفر بكميات تبلغ 30 الف متر مكعب وأعمال الخرسانات بكميات25 ألف متر مكعب".
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