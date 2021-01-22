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تكنولوجيا

بعد أنفصالها عن هواوي.. هونر تطلق هاتف Honor V40 5G الخارق بسعر لا يضاهى.. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:06 م
هاتف Honor V40 5G
هاتف Honor V40 5G
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة هونر Honor، أول هاتف ذكي لها منذ انفصالها رسميًا عن شركة هواوي Huawei، وستنطلق تحفة هونر الجديدة في الأسواق تحت اسم Honor V40 5G مع كاميرا جديدة بدقة 50 ميجابيكسل وشحن سريع.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف هونر الخارق Honor V40 5G، بشاشة منحنية من الجانبين من نوع ، بقياس 6.72 بوصة، بمعدل تحديث قدره 120 هرتزا في الثانية، وبدقة 2676 × 1236 بكسل، تحتوي على نوتش عريض أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية المزدوجة.


ويقدم هاتف Honor V40 5G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل،  الكاميرتان الأخريان عبارة عن كاميرا بزاوية فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل للقطات القريبة، كما يوجد أيضا ضبط تلقائي للصورة بالليزر يقع بجوار فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 و16 ميجابكسل.

Honor V40 5G

وينما تعد العلامة التجارية هونر Honor شركة مستقلة الآن، ولكن تم تطوير الهاتف تحت ملكية هواوي، حيث ياتي هاتف V40 5G ببطارية بسعة 4000 ملللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات على غرار هواتف هواوي ميت 40 برو، يتم شحن الهاتف من 0 إبى 100% في 35 دقيقة فقط، إلى جانب شاحن لاسلكي بقدرة 50 وات.

Honor V40 5G

ويعمل هاتف Honor V40 5G، بواجهة المستخدم Magic UI 4.0 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولم ترد أي معلومات عما إذا كان الهاتف سيحتوي على خدمات جوجل، حيث من المفترض أن شركة لم تعد تمتلك أي أسهم في الشركة.

Honor V40 5G

ويتوفر هاتف Honor V40 5G بالفعل للبيع بثلاثة ألوان هي:  الفضي والأسود والأرزق والذهبي، مقابل سعر 550 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8,648 جنيها مصريا) لنسخة 8+ 128 جيجابايت، و620 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9748 جنيها مصريا) لنسخة 8+ 256 جيجابايت.

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