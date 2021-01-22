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مرأة

بالفورمال.. علا الفارس بإطلالة كلاسيكية في آخر ظهور لها

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:57 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس متابعيها صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة فورمال عصرية ، حظت بها على إعجاب الجمهور.


وظهرت علا الفارس وهي ترتدي جاكيت باللون الأسود كلاسيكي بأكمام طويلة و إزارا باللون الفضي الناعم، وهو ما أبرز من رشاقتها.

وتركت علا الفارس خصلات منسدلة عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة مع رفع خصلات شعرها الامامية، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

كما اختارت علا الفارس بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ومع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.

وأبرزت علا الفارس إطلالاتها ببعض الاكسسورات الناعمة، واختارت قرطين وخاتم  باللون الفضي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو في البرلمان الأردني بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "اوك" البريطانية، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت علا الفارس  بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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