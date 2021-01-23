حكم تحديد نوع الجنين.. دار الإفتاء تجيب

حكم تحديد نوع الجنين ، قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا تحديد نوع الجنين، منوها بأنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود بشكل قطاع، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيء به.





وذكر أنه استدلالا على ذلك فقد بيّن الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال، مشيرًا إلى أن تحديد نوع الجنين ، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص.





واكد أنه من يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.





حكم الدين في تحديد نوع الجنين

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تحديد نوع الجنين ليس له علاقة بـ "الموءودة"، ومن يحرمون تحديد نوع الجنين يريدون بنا العودة إلى العصور الوسطى.





أوضح «الجندى» أن الموءودة عبارة عن مخلوقة ولدت وتم دفنها لأنها فتاة، متابعًا: "بوأدها أنت قتلت نفسا بشرية".





وأضاف أن بعض العلماء يدعون أن تحديد نوع الجنين أو تحديد النسل هو الموءودة الصغرى وهو حرام شرعًا، لافتًا إلى أن هذا كلام غير صحيح، وكثرة الأبناء في الأسرة ينتج عنه فقدان المتابعة والسيطرة وبالتالي ضياع الأبناء.





حكم تحديد نوع الجنين بالحقن المجهري

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعا تحديد نوع الجنين، منوها بأنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود بشكل قطاع، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيئا به، استدلالا لقول الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.





وأشار إلى أن تحديد نوع الجنين، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص.





من يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.





حكم طلب نوع جنين معين

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، أنه ليس هناك ما يمنع ان يطلب العبد ما يريد من الله، حتى وإن كان هذا نوع الجنين، وهذا ما فعله الأنبياء مثل سيدنا زكريا، طلب ذكر، وأن مريم طلب ولد، ووهبها الله أنثى.





وتابع عبد الرازق: "يجوز طلب ما تريد من الله حتى نوع الجنين، والعمل هنا يكون عن طريق إجراء العمليات التى تحدد نوع الجنين، فمثلا من يريد ذكرا، يدعو الله ولا مانع من إجراء عملية طبية لكى يحد. نوع الجنين ذكر".





ضوابط تحديد نوع الجنين

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع من تحديد جنس ونوع الجنين.





ووضع المركز، فى فتوى له عن حكم تحديد نوع الجنين، عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا التحديد، منها: أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا التحديد، كأن تكون ذريته كلها بنين وهو يريد البنات، أو العكس، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة ملحة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.





وأوضح، أنه ينبغى على الزوجين أن يتوكلا على الله عز وجل، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله عز وجل وإرادته.





وأشار إلى أن طلب الجنس المعين من الولد له أصل شرعي، حيث يقول الله تعالى على لسان سيدنا زكريا- عليه السلام-: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}.





حكم تحديد نوع الجنين بالجدول الصيني

تم اكتشاف تقويم للتنبؤ بالجنس في مقبرة صينية ملكية يتضمن بشكل أساسي إدخال تاريخ ميلاد المرأة وتاريخ الحمل في التقويم ، والذي يحول الأرقام إلى عمرها القمري عندما حملت والتاريخ القمري للحمل ، ثم يخبرنا سواء كان الطفل ذكرا أو أنثي.

يعتقد ممارسو علم التنجيم الصيني أن هذه الرسوم البيانية تقوم بعمل جيد لإخبارك بمعرفةة نوع الجنين ولكن ليس هناك الكثير من المعلومات من مصادر موثوقة سواء حول المخطط الصيني نفسه أو ما إذا كان يعمل بالفعل أو مدى دقته وفقا لموقع whattoexpect.

أكد موقع thebump ، إن معرفة نوع الجنين بالجدول الصيني سهل الاستخدام قد يعطي إشارة إلى ما إذا كان يجب عليك البدء في تخزين اللون الوردي أو الأزرق من خلال ..

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