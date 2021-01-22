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متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي زار أكاديمية الشرطة فجر اليوم

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:15 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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نورهان رأفت
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة وفقا لبيان متحدث الرئاسة.

وأفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل، منذ قليل.

ومر ٦٩ عاما على ذكرى معركة الإسماعيلية الشهيرة، يعد يوم ٢٥ يناير من كل عام ذكرى يحتفل بها أبناء الشعب المصرى، حيث يطلق عليها ذكرى شجاعة ابطال البوليس المصرى فى مواجهة رجال الاستعمار الإنجليزي فى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.

موقعة الإسماعيلية راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتعتبر موقعة الإسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطانى عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.
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