الصين تتجه لوقف الرسوم التعسفية على الشركات

طالب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني بحزم، بوقف الرسوم التعسفية على الشركات، مطالبا بتحصيل منظم للضرائب والرسوم.
وحث الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ، على بذل الجهود لضمان عدم تحميل الشركات والأفراد أعباء لا داعي لها.
وشدد على دعم وخدمة كيانات السوق، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة تحفيز حيويتها.
وطبقت الصين سلسلة من الإجراءات لخفض الضرائب والرسوم وخفض أو التنازل مؤقتا عن مساهمات أرباب العمل في خطط الضمان الاجتماعي العام الماضي، وفقا للاجتماع.
أقرا ايضا ..الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة
وذكر الاجتماع أن الإجراءات لعبت دورا رئيسيا في ضمان التشغيل المطرد لكيانات السوق والحفاظ على استقرار أساسيات الاقتصاد.
وأضاف الاجتماع أنه سيتم إجراء فحص للرسوم التعسفية على الشركات فى جميع أنحاء البلاد، وسيتم توحيد تطبيق القانون فى النقل والضرائب والطوارئ وغيرها من المجالات.
وحث الاجتماع على بذل جهود لمراجعة وتوحيد فرض الرسوم في المجالات الرئيسية وتعزيز الرقابة على الرسوم في الموانئ البحرية وتسريع مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالعقوبات الإدارية لمخالفات الأسعار.
وشدد على تبسيط إجراءات مدفوعات التأمين الاجتماعي وتوسيع الخدمات اللاتلامسية وضمان قدرة كبار السن والمعاقين بشدة على سداد المدفوعات بسهولة.
وحث الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ، على بذل الجهود لضمان عدم تحميل الشركات والأفراد أعباء لا داعي لها.
وشدد على دعم وخدمة كيانات السوق، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة تحفيز حيويتها.
وطبقت الصين سلسلة من الإجراءات لخفض الضرائب والرسوم وخفض أو التنازل مؤقتا عن مساهمات أرباب العمل في خطط الضمان الاجتماعي العام الماضي، وفقا للاجتماع.
أقرا ايضا ..الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة
وذكر الاجتماع أن الإجراءات لعبت دورا رئيسيا في ضمان التشغيل المطرد لكيانات السوق والحفاظ على استقرار أساسيات الاقتصاد.
وأضاف الاجتماع أنه سيتم إجراء فحص للرسوم التعسفية على الشركات فى جميع أنحاء البلاد، وسيتم توحيد تطبيق القانون فى النقل والضرائب والطوارئ وغيرها من المجالات.
وحث الاجتماع على بذل جهود لمراجعة وتوحيد فرض الرسوم في المجالات الرئيسية وتعزيز الرقابة على الرسوم في الموانئ البحرية وتسريع مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالعقوبات الإدارية لمخالفات الأسعار.
وشدد على تبسيط إجراءات مدفوعات التأمين الاجتماعي وتوسيع الخدمات اللاتلامسية وضمان قدرة كبار السن والمعاقين بشدة على سداد المدفوعات بسهولة.