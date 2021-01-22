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أخبار العالم

السعودية: تسجيل 213 حالة مؤكدة بـ كورونا.. وإجراء 49 ألف فحص مخبري

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:43 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 213 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 365988 حالة، من بينها 2117 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 322 حالة حرجة، كما تم تسجيل 188 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 357525 حالة.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية بلغ عدد الوفيات 6346 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة" ، لافتةً النظر إلى إجراء 49306 فحوص مخبرية جديد ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًا.

ودعت الصحة السعودية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.
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